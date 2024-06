Giuliano Sangiorgi e Alessandra Tumolillo cantano “Napule è”

Emozioni allo Stadio Maradona, per la prima data live dei Negramaro

Roma, 17 giu. (askanews) – Un’atmosfera carica di emozioni ha invaso lo Stadio “Diego Armando Maradona” a Napoli, sabato 15 giugno, in occasione della prima data live negli stadi dei Negramaro. Protagonista dell’opening act a cura dei talenti della Fondazione Pino Daniele, la chitarra Nylon di Alessandra Tumolillo – cantautrice e chitarrista del roster BMG – che ha fin da subito fatto breccia nel cuore del pubblico esibendosi sulle note di “Quando” di Pino Daniele.Grandi emozioni anche quando Alessandra – come si vede nelle immagini – ha raggiunto sul palco Giuliano Sangiorgi per condividere una speciale e unica versione di “Napule è”.L’opera di Pino sarà nuovamente interpretata dai 40 giovani sostenuti dalla Fondazione Pino Daniele – con la direzione artistica musicale di Fabrizio Bianco e sotto la guida di Elisabetta Gagliardi, docente di Canto Pop Rock al Conservatorio G. Verdi di Milano e Vocal Coach di Alessandra Tumolillo – in occasione dell’opening act del prossimo live dei Negramaro in programma sabato 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.