Giulio e Giulia protagonisti di 2 esterne contraddittorie? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 10 gennaio 2020, Raselli è andato sotto casa di D’Urso e ha provato a telefonare per ore, ma la diretta interessata non si è presentata. Dopo la mancata risposta della corteggiatrice, quest’ultima ed il tronista si sono rivisti a casa di lei per una seconda esterna, ed è scattato il bacio. I video da Witty tv e Mediaset Play.

