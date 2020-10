Giulio Golia e il Coronavirus: la prova di alcuni test a Le Iene | Video Mediaset

Giulio Golia de Le Iene è positivo al Covid: in quarantena a casa prova sei pungidito di cui solo uno dà risultato positivo. Ma non finisce qui, la Iena si sottopone anche al test sierologico con prelievo del sangue e anche in questo caso l’esito non è quello che ci aspettavamo. A distanza è seguito dal professor Andrea Crisanti lo aiuta a comprendere al meglio questa matassa. Sul finale l’inviato delle Iene decide di segnalarsi all’App Immuni, ma scopre che non è così semplice…

Ecco il v ideo Mediaset con le prove test di Giulia Golia positivo al Coronavirus.

continua a leggere sul sito di riferimento