domenica, 25 Gennaio , 26

Skorupski espulso tra le proteste: cos’è successo in Genoa-Bologna

(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Genoa-Bologna. Nella...

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare”

(Adnkronos) - "Stanotte ho avuto un malore". Bobby...

Crans-Montana, l’indagine sulla strage: l’uscita di emergenza era chiusa a chiave

(Adnkronos) - Un'uscita di emergenza del bar Le...

Forza Italia, chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo Berlusconi

(Adnkronos) - Si è conclusa, al teatro Manzoni...
giulio-regeni,-mattarella-a-10-anni-dalla-scomparsa:-“no-compromessi-su-verita-e-giustizia”
Giulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: “No compromessi su verità e giustizia”

Giulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: “No compromessi su verità e giustizia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGiulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: "No compromessi su verità e giustizia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“Una vita ignobilmente spezzata”. Così il presidente della Repuublica Sergio Mattarella in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, in un messaggio inviato ai genitori Paola e Claudio e al sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Alessandro Dijust. 

 

“L’annuale commemorazione che la comunità di Fiumicello Villa Vicentina dedica a Giulio Regeni, raccoglie l’Italia intera in un sentito e commosso tributo per una vita ignobilmente spezzata. A dieci anni dalla sua scomparsa, ribadiamo le ragioni universali della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, contro ogni forma di tortura. Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale – si legge – Rivolgo anzitutto un affettuoso pensiero ai suoi genitori, colpiti dal dolore inconsolabile per la perdita di un figlio – avvenuta per cause abiette e con modalità disumane – ammirevoli esempi di coraggio e determinazione nella ricerca della verità”. 

“Un’esigenza condivisa da tutti gli italiani e non solo. Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, a tutela non solo delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale e sociale e delle relazioni internazionali – prosegue il capo dello Stato – L’impegno di quanti, con dedizione, hanno operato e operano per corrispondere, in questa vicenda, alla sete di verità storica e giudiziaria, merita rispetto e gratitudine. La piena collaborazione delle autorità egiziane nel dare risposte adeguate alle richieste della magistratura italiana, per accertare i fatti e assicurare alla giustizia i responsabili, continua a rappresentare un banco di prova”. 

“Nella dolorosa ricorrenza odierna, rinnovo la vicinanza della Repubblica alla famiglia Regeni e l’impegno del nostro ordinamento affinché sia onorata la memoria di Giulio facendo piena luce sulle circostanze e le responsabilità che ne segnarono il tragico destino”. conclude Matatrella. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.