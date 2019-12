Giuntoli a lavoro per dare un regista a Gattuso. I nomi

Il Napoli è alla ricerca del regista: Giuntoli è a lavoro. Gattuso dovrà averlo il prima possibile. Il Mattino ha evidenziato quelli che possono essere gli obiettivi azzurri.

Da Paredes a Soumarè: i nomi del regista. Giuntoli a lavoro

Il direttore sportivo Giuntoli lavora sulle possibili alternative, tra queste c’è Paredes del Psg, l’argentino è un centrocampista di spessore e dal valore economico importante. Un altro profilo da seguire è quello di Xhaha, nazionale svizzero in forza all’Arsenal che però piace a tanti club in Europa e tra questi anche al Milan e all’Herta Berlino.

Resta nei radar lo slovacco Lobotka del Celta Vigo che il Napoli segue da tempo, un’operazione dai costi più bassi. Un investimento economico molto forte sarebbe quello per Tonali, gioiello del Brescia, destinato anche a una grande carriera in Nazionale: operazione, però, da considerare impossibile per gennaio. Un eventuale spiraglio potrebbe aprirsi a giugno.

Già perché il Napoli si muove anche per il mercato estivo in vista della prossima stagione e in questo senso vanno considerate le trattative già messe in piedi per i due centrocampisti del Verona, il marocchino Amrabat e il kosovaro Rrahmani.

Altra pista da seguire per l’immediato è quella di Pulgar, centrocampista cileno della Fiorentina poco impiegato da Montella. Ma anche in questo caso si dovranno attendere quelle che saranno le valutazioni del club viola e del nuovo allenatore Iachini. Un giovane seguito con interesse è Berge del Genk, un altro è Soumarè del Lilla.

