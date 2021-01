Giuntoli: “Abbiamo una rosa in grado di raggiungere i nostri obiettivi. Zaccagni? A gennaio solo uscite”

Tra pochi minuti andrà in scena Napoli-Spezia, match valido per il sedicesimo turno di Serie A. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto della situazione in casa partenopea.

Giuntoli: “Zaccagni? A gennaio solo uscite…”

Ecco quanto dichiarato da Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn:

“Per raggiungere determinati risultati bisogna saper giocare a calcio, a volte anche non giocare, giocare meno bene. Quindi diciamo che dipende. Zaccagni per gennaio? Ci sono tante situazioni interessanti, ma in questo momento abbiamo una o due questioni in uscita e basta. La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi. Quest’inverno non prenderemo nessuno. Milik via a gennaio? Non lo so. E’ ancora aperta come situazione, vediamo perché c’è ancora tanto tempo”.

