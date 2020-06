Giuntoli: “Boga farebbe comodo, ma non solo a noi. Ancora presto per parlarne”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport. L’intervista andrà in onda nella giornata di domani, ma è fuoriuscita una minima anticipazione nella quale il ds ha parlato del calciomercato azzurro. Tanti ancora sono infatti per il Napoli i dubbi legati a chi rimarrà all’ombra del Vesuvio e chi invece verrà ceduto. I nomi in discussione al momento sono quelli di Milik, in scadenza l’anno prossimo e Callejon in scadenza a fine mese di giugno. Entrambe le situazioni sembra che si risolveranno con una cessione, e allora il Napoli dovrà correre ai ripari e cercare delle valide alternative in giro per l’Europa. Per adesso oltre ad Osimhen ed Azmoun si è fatto il nome di Boga, calciatore del Sassuolo di cui Giuntoli ha parlato in questa anticipazione.

Giuntoli su Boga

“Boga è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli. Vediamo. Ripeto che parlarne ora è parecchio prematuro. Tutti i giocatori i cui nomi sono fuoriusciti nelle ultime settimane sono giocatori molto bravi. Non credo che utilizzerò il modulo preliminare da qui al 31 agosto”.

Con la probabile cessione di Callejon il Napoli vorrebbe dunque tutelarsi con Jeremie Boga, un calciatore che sta brillando a Sassuolo (8 goal e 2 assist per ora quest’anno in 24 partite) e che conosce perfettamente il calcio italiano. Il Chelsea non lo riscatterà e il Napoli sembra essere una delle sue destinazioni predilette.

