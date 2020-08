Giuntoli e De Laurentiis hanno un ottimo rapporto: insieme a Capri tra drink e tuffi

Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, ha riferito alcune novità in merito al futuro di Cristiano Giuntoli. Questo quanto scritto.

Il futuro di Cristiano Giuntoli

“Il Ferragosto è per tradizione di vacanza negli ambienti del calciomercato, eppure si continua a lavorare con lo smartphone sempre tra le mani. Sotto il sole, anche a Capri, dove tra un tuffo ed un drink ci sono anche De Laurentiis e Giuntoli, a conferma di un rapporto solido tra il presidente ed il ds appetito da diversi club italiani”.

Le dichiarazioni del ds su Reguilon

Sergio Reguilon per la fascia sinistra, il Napoli ha le idee chiare. Di proprietà del Real Madrid, il terzino sta terminando la stagione in prestito al Siviglia con ottimi risultati (ancora in gioco in Europa League). Il club azzurro vorrebbe strappare un prestito a Florentino Perez, anche se con obbligo di riscatto. L’ostacolo principale sta nella valutazione che ne fanno a Madrid: 25 milioni di euro, una cifra che De Laurentiis non è intenzionato a pagare. Il pericolo sta poi nel richiamo della Premier League: due club inglesi hanno puntato l’esterno e potrebbero bruciare la concorrenza.

Nella tarda serata di ieri, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli è intervenuto a microfoni spenti durante lo speciale calciomercato. Ecco quanto riferito dalle colleghe di Sportitalia:

“Abbiamo sentito il Ds Cristiano Giuntoli del Napoli per quanto riguarda Sergio Reguilon. Il dirigente ha confermato l’interesse per il giocatore, ma ha anche detto che il Real Madrid ha grandi pretese e che sono interessate anche Chelsea e Arsenal. Per adesso il Napoli punta al prestito”.

