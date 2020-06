Giuntoli: “È stata un’annata complicata, vogliamo questa Coppa”

Manca pochissimo all’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Allo Stadio Olimpico diRoma ci sarà il fischio d’inizio dell’arbitro Calvarese alle 21. Le squadre sono arrivate da poco allo Stadio e, ai microfoni di Rai 1, hanno parlato anche diversi possibili protagonisti della gara. Oltre questi, anche il Direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il Ds azzurro ha parlato della finale ormai imminente, sottolineando l’importanza di questa partita per la stagione del Napoli. Una vittoria significherebbe “salvare” quest’annata, che è stata abbastanza complicata.

LE PAROLE DI CRISTIANO GIUNTOLI

Queste le parole del DS del Napoli Giuntoli: “Per noi è stata un’annata molto complicata, difficile, con molti errori di percorso. Questa sera cercheremo di fare bene, speriamo portare la Coppa Italia a casa”.

LE UFFICIALI DI NAPOLI-JUVENTUS

Napoli e Juventus scenderanno in campo tra pochissimo, precisamente alle ore 21, per l’atto finale della Coppa Italia. In attesa del fischio iniziale allo stadio Olimpico di Roma, ecco le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Sostituti: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

