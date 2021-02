Giuntoli: “Gattuso non è assolutamente a rischio esonero. Ci crediamo, possiamo ribaltarla”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match contro il Granada in Europa League.

Le parole di Giuntoli

“I motivi della difesa a tre? Questa sera rientrava Koulibaly, per ritrovare un po’ di solidità difensiva, per crederci, possiamo fare bene e abbiamo le qualità per ribaltarla. Osimhen ha perso conoscenza nella gara contro l’Atalanta, ha fatto cinque-sei partite di fila senza essere al meglio della condizione, quindi un po’ di riposo non gli può che far bene per ricaricarsi e tornare settimana prossima. Gattuso non a rischio? Assolutamente. La società sin da sempre pensa alla solidità economica, con un occhio sempre al bilancio. Ne hanno risentite le altre squadre dopo il COVID, così come noi. Mertens è stato fuori due mesi, rispetto ad Osimhen, non è al meglio, ci vorrà ancora qualche settimana per rivederlo ai suoi livelli. Oggi farà qualche minuto per rimettere minutaggio”.

