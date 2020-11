Giuntoli: “Ghoulam e Mario Rui in tribuna perché Gattuso non li ha visti sul pezzo”

Manca pochissimo all’inizio di Bologna-Napoli, gara valida per la settima giornata di questa Serie A. Come di consueto, nel pre-partita a Sky Sport, è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che oltre al classico pensiero sulla partita ha parlato di altro. Infatti, c’è un caso nel Napoli. Due calciatori improvvisamente sono finiti in tribuna, nonostante fossero partiti con la squadra e in Aereo questa mattina. Stiamo parlando di Faouzi Ghoulam e Mario Rui, i due terzini mancini azzurri. Secondo Massimo Ugolini, giornalista Sky, potrebbe essere successo qualcosa negli spogliatoi.

LE PAROLE DI CRISTIANO GIUNTOLI

Queste le parole del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: “Rui e Ghoulam? E’ successo che conosciamo il nostro allenatore, non ha visto sul pezzo tutti e due e ha deciso di farli riposare. Poco attenti e poco brillanti, decisione maturata oggi. Ha visto l’allenamento, non li ha visti concentrati e li ha mandati in tribuna. Veniamo da una gara particolare, abbiamo toppato il primo tempo e abbiamo fatto meglio nel secondo. E’ un problema di testa e quindi l’allenatore agisce come crede. Anche per questo ha preso la decisione su Ghoulam e Mario Rui”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA NAPOLI

Sono state appena rese note le formazioni ufficiali di Bologna Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A. Tanti cambi per Gattuso, rispetto alla sfida con il Rijeka. Mihajlovic invece sceglie i titolarissimi, tranne Gary Medel sostituito da Dominguez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Soriano, Orsolini, Barrow; Palacio.

