Giuntoli: “L’entourage di Milik sta parlando con diversi club. Mercato? La rosa è completa”

Il Napoli viene da un momento difficile in Serie A. Un punto nelle ultime tre partite: dopo infatti le due sconfitte subite a Roma e Milano contro Lazio e Inter (per 2-0 e 1-0, ndr), è arrivato uno squallido pareggio contro il Torino di Giampaolo ultimo in classifica. Nelle prossime giornate il Napoli dovrà riprendere la sua corsa grazie anche al ritorno degli infortunati Victor Osimhen e il belga Dries Mertens. Il girone di andata però deve ancora terminare: gli azzurri di Gattuso riprenderanno la stagione 2020/21 alla Sardegna Arena di Cagliari contro i rossoblu allenati da Di Francesco, che hanno molta fame di vittorie. Prima della gara ha parlato Cristiano Giuntoli.

Cagliari-Napoli, le parole di Giuntoli

Milik? Sappiamo che il suo entourage sta parlando con qualche club, speriamo di trovare la soluzione a questa situazione complessa. Mercata in entrata? In questo momento rosa completa, speriamo di recuperare infortunati. Oggi oltre ad Osimhen ci sono fuori Demme e Koulibaly, e Demme nons ta ancora bene. Credo che nella sua interezza la rosa sia completa”.

