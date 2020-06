Giuntoli: “Napoli avanti anche senza Milik. Mertens-Inter? Abbiamo avuto paura”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima sessione di calciomercato. Prima, però, una riflessione sull’emergenza Coronavirus: “Abbiamo vissuto come tutti questo momento. Sono stato immerso nei video per avere più informazioni possibili, farli vedere ai collaboratori e far vedere ai calciatori. Importante che i nostri giocatori rispettassero le regole prima da cittadini e poi da calciatori. Sicuramente siamo contenti… continua a leggere sul sito di riferimento