Giuntoli: “Napoli-Inter, dobbiamo dare qualcosa in più. Gattuso trascinatore”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, è intervenuto ai microfoni Sky nel pre partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“E’ la prima gara dell’anno, sarà importante sia per noi che per loro. Contiamo di ripartire da dove avevamo finito. Il mister ha cambiato modulo, quindi anche numericamente dovremo mettere qualcuno in più a disposizione di Gattuso. In testa abbaiamo gli obiettivi, ma dobbiamo ritrovarci nella testa. Dobbiamo dare qualcosa di più, in parte si è già visti onel finale di Sassuolo. Gattuso ha avuto un grande impatto su calciatori e sulla piazza, è trascinante”.

Dalle parole di Giuntoli alle ufficiali di Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disp.: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito.

