Giuntoli: “Non ci è mai mancata la tranquillità. Il rapporto tra Gattuso e la società è ottimo. Zaccagni? Occhio al bilancio…”

Tra pochi inizierà Napoli-Parma, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono chiamati al riscatto dopo la brutta debacle di Verona, mentre i ducali, reduci da due sconfitte consecutive (4 pareggiate e 7 perse nelle ultime 11), cercheranno di strappare punti preziosi in chiave salvezza. Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in vista della sfida.

Giuntoli: “Zaccagni? Il Covid ci impone di guardare al bilancio”

Ecco quanto dichiarato da Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport:

“In questi giorni non ci è mai mancata la serenità, eravamo soltanto molto abbattuti per la sconfitta contro l’Hellas Verona, soprattutto per la brutta prestazione. Eravamo insoddisfatti. Parliamo di alti e bassi, ma l’importante è mantenere la calma e l’equilibrio a prescindere dai risultati. Solo così potremo migliorare. Chi avrà più equilibrio sarà premiato dai risultati. Gattuso? Parlo sempre con il mister, non si è mai lamentato con me. Il suo sfogo dopo la partita con lo Spezia è legato a qualcosa che ha sentito. Rino è sempre molto concentrato e determinato. Ha un ottimo rapporto con la società. Ounas al Crotone? Dipende dal Cagliari. Zaccagni? La catastrofe mondiale del Covid ci impone di guardare al bilancio con molta attenzione. Mertens? Dovrà fare ancora una settimana di lavoro a parte. Ha fatto una grande sacrificio per giocare in Supercoppa contro la Juve”.

