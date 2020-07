Giuntoli: “Osimhen-Napoli, non è come tutti dicono! La verità sul futuro di Koulibaly”

Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di DAZN, ha affrontato anche l’argomento mercato parlando, tra le altre cose, del possibile approdo in Campania dell’attaccante ora in forza al Lille, Victor Osimhen. Ecco le sue parole: Il Napoli non sembra al massimo dal punto di vista fisico SSC Napoli v OGC Nice “C’è un po’ di preoccupazione, consideri anche che si gioca sempre e, di conseguenza, non possiamo essere sempre brillanti. Spero… continua a leggere sul sito di riferimento