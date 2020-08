Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tg3 Campania della Serie A, di Osimhen e di Messi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Giuntoli: “Serie A, nel prossimo decennio grande competitività”

Su Osimhen: “Nel calcio non esistono garanzie, ma la sensibilità da parte nostra nel prendere un ragazzo che non paghi lo scotto del campionato italiano”.

Sull’egemonia della Juventus: “Già nel prossimo decennio sarà diverso, le milanesi stanno venendo fuori, a Roma arriverà forse un investitore straniero, c’è il progetto Atalanta, la Lazio è una realtà ed il Napoli sarà sempre il Napoli. Ci sarà grande competitività”.

Su Messi in Italia: “Speriamo sia distratto (ride, ndr), ma non parlo di altri. Speriamo non sia in grande serata, ma lui è straordinario”.

The post Giuntoli: “Serie A, nel prossimo decennio grande competitività. Osimhen? Non esistono garanzie” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento