Giuntoli: “Siamo feriti dalla perdita, ma dimostreremo a Diego cosa siamo capaci di fare”

Cristiano Giuntoli, diesse del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Napoli-Rieka. Inevitabile il passaggio sulla drammatica dipartita di Diego Armando Maradona: “Una notizia lampo, siamo rimasti tutti senza parole. Direi quasi increduli. Quando poi abbiamo avuto la certezza della sua morte, è stato un momento toccante.

Eravamo tutti insieme in ritiro, c’era anche il presidente con noi. Un momento davvero toccante. Ora mi aspetto una risposta dalla squadra, una prestazione importante come l’ultima ma con un risultato completamente diverso. Le immagini di Diego che scorrono in campo? Un momento così ci può solo far del bene, guardarlo ci dà forza e se Maradona ci guarda possiamo solo avere forza. Siamo tutti stupiti, siamo abbatutti e feriti, ma paradossalmente i ragazzi, andando in campo, possono sfogare il loro stato d’animo. Dimostreremo a Diego che ora ci vede cosa siamo capaci di fare”.

