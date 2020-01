Giuntoli: “Siamo in corsa per due obiettivi. Mercato? Non c’è altro ma restiamo vigili”

Mancano pochi minuti e sarà tempo di Napoli Juventus. Dal San Paolo arrivano le prime voci azzurri e le prime voci bianconeri. Tra queste c’è quella del ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Giuntoli

“Loro hanno molto da giocarsi, come noi. Dei tre obiettivi prefissati siamo in corsa su due e, dopo la Coppa Italia, dobbiamo ripeterci in campionato. Dopo Politano sul mercato? Non credo succeda più nulla. Credo potremmo essere soddisfatti. Non c’è intenzione di tornare sul mercato ma restiamo vigili”.

