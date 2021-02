Giuntoli: “Siamo tutti con Gattuso e in lotta su ogni fronte. A fine anno tireremo le somme”

Tutto pronto per Atalanta-Napoli, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I ragazzi di Gattuso vorranno riscattare la sconfitta patita sabato in campionato contro il Genoa in quel di Marassi. Nel prepartita RAI è intervenuto il diesse del Napoli Cristiano Giuntoli. Ecco la sua rapida battuta raccolta da Calcionapoli1926.it:

Atalanta-Napoli, le parole del diesse Giuntoli

(Getty Images)

“La società e i calciatori sono tutti con l’allenatore. Crediamo in questo progetto, siamo in lotta su tutte le competizioni. A fine anno poi tireremo le somme”.

