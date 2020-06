Giuntoli sul rinnovo di Fabian: “Ne discuteremo presto, è contento di stare a Napoli”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SKY Sport, nel corso della quale ha parlato del futuro di Fabian. Queste le sue parole sul centrocampista azzurro: “Ha ancora molti anni di contratto, presto esamineremo il suo rinnovo nel prossimo anno. Lui è sereno e felice di stare a Napoli, credo che resti”.

La situazione di Fabian al Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Fabian Ruiz. Sul centrocampista spagnolo continuano ad esserci più top club in agguato. Se il Barcellona e il Manchester City non l’hanno mai depennato dalle proprie liste di mercato, l’interessamento Real (mai esauritosi e da considerare prevalente) pare stia ulteriormente montando.

Il Napoli non vorrebbe privarsi di Fabiàn e sarebbe, dunque, disposto a cederlo solo per proposte irresistibili, con base d’asta ammontante a cento milioni. A sostegno di ciò arriva peraltro il contributo della stampa locale: secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo infatti, le Merengues non sarebbero disposte a sborsare tale cifra. I Blancos sarebbero disposti ad inserire nell’eventuale trattativa uno fra Luka Jovic e James Rodriguez. Quest’ultimo corrisponde al nome che aveva suggerito e lungamente caldeggiato Carlo Ancelotti per rinforzare l’attacco. Al massimo al Napoli potrebbe interessare il 22enne serbo, di sei anni più giovane rispetto al colombiano. Jovic è da un po’ nel mirino e in azzurro potrebbe rilanciarsi, sorretto da premesse appariscenti (le due annate all’Eintracht) e da una carta d’identità accattivante.

Rinnovo in stand-by

Per Gattuso lo spagnolo rappresenta uno dei perni attorno ai quali modellare un Napoli di nuovo vincente e non se ne priverebbe a cuor leggero. In effetti, era già stato avviato un certo discorso relativo al prolungamento del contratto con scadenza nel 2023. Un pour parler al momento accantonato ma destinato a riproporsi anche subito dopo quel rinnovo di Zielinski da considerare oramai cosa fatta. L’intenzione sarebbe quella di blindarlo (sempre a patto che non arrivi l’offerta irrinunciabile), ma i 180 milioni di clausola che il Napoli avrebbe voluto inserire nel nuovo contratto erano stati ritenuti eccessivi dall’entourage.

