Giuntoli tra il rinnovo di Gattuso e il mercato in uscita: cinque azzurri al passo d’addio!

La firma per il rinnovo contrattuale di Rino Gattuso tarda ad arrivare e i tifosi si chiedono, giustamente, come finirà questa annosa vicenda “di mercato”. I giornalisti di Sky provano a fare chiarezza sul futuro del tecnico calabrese. Ecco quanto, delle loro parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Gattuso-Napoli, le ultime sul rinnovo

secondo le indiscrezioni raccolte dalla squadra mercato della nota piattaforma satellitare, non c’è alcun problema sul rinnovo contrattuale di Gennaro Gattuso. E’ davvero solo una questione di tempo. De Laurentiis non vuole fare passi indietro, e anche l’allenatore sembra assolutamente convinto del progetto tecnico del club partenopeo. I due sono in parola: il rinnovo ci sarà e non è in discussione. Il Napoli del futuro sarà ancora targato Rino Gattuso. Archiviata la pratica allenatore, Giuntoli dovrà concentrarsi soprattutto sul mercato in uscita: cinque i calciatori che attualmente sono al passo d’addio: Ghoulam, Lobotka (anche se è questa cessione è in forse), Malcuit, Milik e Llorente.

