Giuntoli: “Veniamo da un periodo terrificante con tante assenze tra Covid ed infortunati. E sul mio futuro…”

Il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida col Genoa. Il dirigente azzurro ha commentato il duro periodo che sta affrontando la squadra con tante assenze, ma ha anche rassicurato sul suo futuro all’ombra del Vesuvio. Di seguito le dichiarazioni.

Giuntoli sul periodo del Napoli

“Le partite sono tutte importanti, ma noi siamo in un periodo terrificante. Si è visto anche con l’Atalanta. Attualmente dobbiamo fare di necessità virtù. Anche le altre squadre che sono avanti nelle coppe fanno fatica fisicamente. Stasera per noi è importante fare bene con chi abbiamo a disposizione e portare a casa il risultato migliore. Questo è un anno particolare in cui abbiamo anche avuto tante assenze, alcune di lungo periodo, a cui si sono aggiunte quelle di questi giorni. La logistica per giocare questa partita è stata particolare, ma i nostri dottori si sono adoperati e hanno fatto un gran lavoro per essere in regola. Mio futuro? Sono qui da tanti anni e ho un bel rapporto con la propiertà. Perché parlare di futuro”.

