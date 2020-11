Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a Sky Sport prima del match contro la Roma.

CLICCA QUI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Giuntoli

“Siamo particolarmente colpiti, poi sarà il campo a farla da padrone. Noi cercheremo di onorare al meglio Diego. In tutto il mondo si sta celebrando Maradona. Noi siamo con Gattuso. A giudicare le ultime gare, gli episodi ci hanno condannato, la prestazione c’è sempre stata. Non vogliamo alibi come ad esempio sull’espulsione di Ibra, e altre situazioni non concesse. Abbiamo cambiato molte cose per essere competitivi e tornare in Champions League. Rino da campione qual è stato sposa la linea di Mihajlovic e sono d’accordo”

Maradona

“Mi ricordo il gol che fece a Tacconi, sfidò la fisica. Dal punto di vista umano Tommaso Starace è molto legato, con lui aveva un bellissimo rapporto. Lo seguì anche ai mondiali. Diego è sempre stato un grandissimo altruista nel dare l’esempio, con voglia di vincere, trasmetteva felicità oltre che entusiasmo”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Giuntoli: “Vogliamo onorare Diego. Gattuso? Siamo con lui” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento