Giuntoli: “Vogliamo superare questo momento difficile. Osimhen? Molto volenteroso. Insigne paga i tanti impegni”

Tra pochi minuti scenderanno in campo Atalanta e Napoli nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto della situazione in casa partenopea in vista della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

Atalanta-Napoli, parla Giuntoli

Ecco quanto dichiarato da Giuntoli ai microfoni di Sky:

“Insigne ha mal di schiena. Ci può stare dopo tante partite, tante viaggi. Mi aspetto una gara con grande voglia e determinazione. Mancano tanti calciatori, ma dobbiamo pensare positivo. Abbiamo 13-14 ragazzi di livello e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e far superare il più rapidamente possibile questo momento. Osimhen? È stato tanto tempo fermo e non ha potuto allenarsi per trovare la condizione. Ha grande volontà e deve insistere. In questo momento deve tener duro. Crediamo che ogni gara sia importante per lui”.

