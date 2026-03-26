giovedì, 26 Marzo , 26

Galanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70% in 6 anni

(Adnkronos) - La cosmetica italiana si conferma uno...

Gasparri si dimette in giornata da capogruppo di Forza Italia

(Adnkronos) - Maurizio Gasparri si dimetterà nella giornata...

Zannini, Cosmoprof cresce grazie a internazionalizzazione e innovazione

(Adnkronos) - Internazionalizzazione e innovazione sono i fattori...

Iran, Financial Times: “Russia manda droni a Teheran”. Mosca reagisce: “Menzogne”

(Adnkronos) - La Russia è vicina alla fornitura...
HomeVideo NewsGiuria Usa: Meta e YouTube condannate, "creano dipendenza"
giuria-usa:-meta-e-youtube-condannate,-“creano-dipendenza”
Giuria Usa: Meta e YouTube condannate, “creano dipendenza”
Video News

Giuria Usa: Meta e YouTube condannate, “creano dipendenza”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Dovranno risarcire un’utente con 3 milioni di dollari

Milano, 25 mar. (askanews) – Una giuria di Los Angeles ha messo sotto accusa il modello dei social: Meta e YouTube sono state ritenute responsabili di aver contribuito alla dipendenza di una giovane utente, con conseguenze sulla sua salute mentale. È il verdetto arrivato dopo oltre una settimana di deliberazioni in California, in un caso destinato a fare scuola.Secondo la giuria, alcune caratteristiche delle piattaforme – progettate per aumentare il tempo di utilizzo – hanno favorito comportamenti compulsivi, aggravando il disagio psicologico della ragazza.Meta, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, dovrà sostenere circa il 70% del risarcimento, mentre il resto sarà a carico di YouTube, controllata di Alphabet. In totale, la cifra è stata di 3 milioni di dollari.Una somma limitata per i colossi del tech, ma il punto non è economico: la stessa giuria deve ancora valutare eventuali danni aggiuntivi.Questo verdetto “ha contribuito a far comprendere il vero significato del primo processo per dipendenza dai social media. E si tratta di una questione molto seria, non solo per la California e gli Stati Uniti, ma per il mondo intero”, ha dichiarato Mark Lanier, avvocato di kaley, la giovane che ha messo sotto accusa i big tech. Il caso è stato seguito con attenzione perché potrebbe aprire la strada ad altre cause simili negli Stati Uniti.Non a caso, è già stato paragonato alle battaglie legali contro le multinazionali del tabacco negli anni ’90, accusate di aver creato prodotti in grado di generare dipendenza. Nel frattempo, altre piattaforme come TikTok e Snap hanno scelto di patteggiare prima dell’inizio del processo.Una decisione che ha rafforzato il segnale: il tema dell’impatto dei social sulla salute mentale è sempre più al centro dello scontro tra utenti, aziende e tribunali.”Non condividiamo la sentenza e presenteremo ricorso. La salute mentale degli adolescenti è profondamente complessa e non può essere ricondotta a una singola app. Continueremo a difenderci con fermezza, poiché ogni caso è diverso, e restiamo fiduciosi nella nostra capacità di proteggere gli adolescenti online”, ha dichiarato la portavoce di Meta, Ashly Nikkole Davis, annunciando ricorso.

Previous article
Galanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70% in 6 anni
Next article
La Cina avverte gli Usa: “No a impianto munizioni nelle Filippine”

POST RECENTI

Video News

Fuori il 27 marzo “Cielo e sfacelo”, il nuovo album de L’Albero

L'estratto di "Io mi voglio perdere", 11 aprile presentazione FirenzeRoma, 26 mar. (askanews) - Esce venerdì 27 marzo "Cielo e sfacelo", il nuovo album de...
Video News

La Cina avverte gli Usa: “No a impianto munizioni nelle Filippine”

"Se vogliono fungere da polveriera ciò si ritorcerà contro di loro"Pechino, 26 mar. (askanews) - La Cina mette in guardia gli Stati Uniti dal portare...
Video News

Londra autorizza sequestri flotta fantasma russa in acque britanniche

Starmer: "Collaboreremo con altri paesi su questo progetto"Milano, 26 mar. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che discuterà con gli alleati...
Video News

Libano, Israele mostra i bombardamenti contro obiettivi hezbollah

Le immagini diffuse dalle IdfMilano, 26 mar. (askanews) - Le immagini diffuse dall'esercito israeliano mostrano quelli che, a suo dire, sono stati attacchi contro obiettivi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.