Giuseppe Conte a Mattino Cinque sul CoronaVirus: “Per ogni regione regole di condotta” | Video Mediaset

Giuseppe Conte a Mattino Cinque per parlare dell’epidemia del Coronavirus scoppiata nel nord Italia.

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto in diretta a Mattino Cinque per condividere con i telespettatori il nuovo piano politico studiato per contenere ed arginare il coronavirus. “Porteremo sul tavolo un protocollo da condividere anche con le zone non interessate dal contagio. Per ogni regione regole di condotta” ha detto il Premier.

Ecco il video Mediaset con l’intervento in diretta del Premier Giuseppe Conte ai microfoni di Mattino Cinque.

continua a leggere sul sito di riferimento