Giuseppe Conte al congresso Arci da lezioni di selfie

ROMA – Una breve e rapida lezione di selfie. In cattedra, smartphone in mano, Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento Cinquestelle è ospite del congresso Arci in corso all’auditorium Antonianum di Roma. L’ex premier non si smentisce, si presenta in ritardo e trova ad attenderlo, fuori dalla sala, il presidente Arci Daniele Lorenzi. “Portalo subito in sala senza perdere tempo”, gli dicono dall’organizzazione. Ma quando Conte arriva è subito braccato da tre donne che reclamano una foto con l’avvocato del popolo. Di scattare se ne incarica proprio il presidente Lorenzi. La foto però non soddisfa le donne che allora passano alla modalità selfie. Vanno in difficoltà, però, non riescono a entrare tutte nell’inquadratura. “Aspettate, ci penso io”, dice Conte, prendendo in mano situazione e telefonino. “Queste ragazze sono impazienti”, aggiunge sorridendo. Le tre si dispongono intorno a lui. Conte si sistema il ciuffo, petto in fuori e sguardo in camera. Click, il selfie è fatto.

