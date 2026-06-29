Giuseppe Conte presenta a Napoli il suo libro “Una nuova primavera”

Giovedì 2 luglio, alle ore 18.00, il Circolo Canottieri Napoli ospiterà la presentazione del nuovo libro del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”.

L’incontro sarà un’importante occasione di confronto sui temi che attraversano il dibattito politico nazionale: la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente, il lavoro, i diritti, la pace e la costruzione di una nuova prospettiva progressista per l’Italia.

A dialogare con l’autore saranno Franco Vittoria (Università Federico II), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Roberto Fico (Presidente della Regione Campania) e Goffredo Bettini (Direttore di Rinascita). Modera la giornalista Conchita Sannino de La Repubblica.

“La presentazione del libro di Giuseppe Conte rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi sulle grandi sfide che attendono il nostro Paese. In un momento storico complesso è fondamentale alimentare il dibattito pubblico con idee, valori e proposte concrete. Invitiamo cittadini, iscritti e simpatizzanti a partecipare a questo appuntamento, che sarà un momento di ascolto, confronto e condivisione della visione di futuro del Movimento 5 Stelle.”

Lo dichiara Salvatore Micillo, Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Campania, che invita la cittadinanza a prendere parte all’evento.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 luglio alle ore 18.00, presso il Circolo Canottieri Napoli. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.