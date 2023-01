Scelto il partner di P101: “Ora aggiornare il testo unico startup”

Milano, 30 gen. (askanews) – Giuseppe Donvito è il nuovo presidente di Italian Tech Alliance, l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e pmi innovative. Partner di P101 e tra i soci fondatori dell’associazione, Donvito è stato nominato dall’assemblea generale e subentra a Gianluca Dettori che ha guidato Italian Tech Alliance da febbraio 2021.

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni a Pisa e con un Advanced Executive Program conseguito presso la Kellogg Business School di Chicago, Donvito lavora nel venture capital e nel private equity da oltre 20 anni. Prima di approdare in P101, nel 2014, ha maturato esperienze in Italia e in Europa collaborando, fra le altre, con realtà come 3i Group plc e HSBC Bank.

“Lavorerò con l’obiettivo di attrarre maggiori investimenti esteri e coinvolgere maggiormente gli investitori istituzionali e le grandi corporate”, ha detto il neo presidente. “Possiamo pensare e sperare che l’Italia possa diventare un mercato sempre più attrattivo nei prossimi anni. Il ritardo accumulato può diventare un’opportunità se i molti investitori che ancora non guardano all’asset class del venture capital con interesse porteranno un contributo maggiore”.

A livello di policy, ha aggiunto, “è necessario aggiornare il testo unico sulle startup, che risale al lontano 2012, per aggiornare, riorganizzare e rendere più organiche ed efficaci le norme che regolano il settore”, ha sottolineato.

L’assemblea di Italian Tech Alliance ha confermato nel consiglio direttivo Gianluca Dettori (Primo Ventures), Lucia Faccio (Sofinnova) e Roberto Magnifico (LVenture Group) per gli investitori e, in rappresentanza dei business angels, Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. Per gli imprenditori rimangono nel consiglio direttivo Enrico Pandian (founder di FrescoFrigo ed Everli), Stefano Portu (founder e CEO di ShopFully), Marianna Chillau (Transactionale), Gabriele Grecchi (Silk Biomaterials) e Antonio Vecchio (Karaoke One), a cui si aggiungono Davide Turco (Eureka) e Giuseppe Donvito (P101) che subentrano ad Alessio Beverina (Panakes Partners), confermato nel ruolo di Segretario Generale, e Fausto Boni (360 Capital).

continua a leggere sul sito di riferimento