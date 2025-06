Giuseppe Giofrè: “Ero bullizzato perché sono gay. Oggi ho realizzato i miei sogni e ballo con Jennifer Lopez e Taylor Swift”

ROMA – Da Gioia Tauro a Los Angeles per ballare con le star più famose della musica. Giuseppe Giofrè ha realizzato i propri sogni nati muovendo i primi passi di danza in Calabria. Dopo la vittoria ad Amici, il ballerino ha spiccato il volo e ora sono virali i video in cui si esibisce accanto a personaggi come Jennifer Lopez e Taylor Swift. La strada, però, non è sempre stata in discesa, come racconta dalle pagine del Corriere della Sera.

IL MESSAGGIO AI RAGAZZI: “DENUNCIATE I BULLI”

Il 32enne ha subito bullismo per via della sua passione per la danza: “Molto, e non solo per questo. C’erano dei ragazzini in paese che volevano sempre picchiarmi. Ero vittima di bullismo, sì. Ma non ho denunciato nessuno. Allora non si usava. Oggi ai ragazzi dico fatelo: denunciateli. Potevo essere ‘un ragazzo da pantaloni rosa’, assolutamente”.

“Ora ne parlo tranquillamente perché ho superato tutto. Ma di ‘Giuseppe’ che fanno fatica ce ne sono tanti. E ora quando torno in paese sono il personaggio, quando arrivo è una festa: sembra che vedano la Madonna della Maria Santissima di Portosalvo, che è la nostra patrona- racconta-. Vedono un bellissimo uomo, che ha avuto successo, che ha fatto carriera e balla con donne bellissime nonostante sia gay! Già perché prima era un problema per quei bulli che fossi gay, adesso invece pare abbiano un po’ imparato la parola e il suo significato”.

Quei ragazzi “ora però mi salutano e mi sorridono. Ma ripeto, sono andato avanti e forse sono quello che sono perché ho trovato la forza di continuare a seguire la mia passione, la mia strada nonostante loro, i bulli. Non sono riusciti a fermarmi e ora io sono qui e loro laggiù”.

Andare negli Stati Uniti “non è stata una fuga, ma una scelta. Fin da piccolo sognavo Los Angeles. Era lì che volevano arrivare i miei sogni, lì c’erano gli artisti con cui volevo lavorare. E lì sono arrivato”.

Giufrè ha pubblicato un’autobiografia, “Stidda”: “Perché la mia storia può aiutare chi oggi ha paura, chi viene bullizzato, chi non riesce a dichiararsi. ‘Stidda’ era il soprannome di mio nonno marinaio. In calabrese significa stella. Lui viaggiava, come me. Ho pensato: perché aspettare la fine della carriera? Le storie vanno raccontate quando servono, non quando siamo già passati”.

Una storia che è passata da Amici: “Lo guardavo da piccolo con mamma. Essere lì è stato un sogno. Maria De Filippi ha creduto in me, mi ha dato tanto. Ancora oggi mi chiama ‘l’orgoglio della scuola di Amici’. Grazie al premio di 100 mila euro ho potuto trasferirmi in America, pagare l’avvocato, iniziare davvero la mia carriera”.

UN SOGNO? “BALLARE CON BRITNEY SPEARS”

Giuseppe ha ancora un sogno: “Ballare con Britney Spears. È per lei che sono venuto a Los Angeles. L’ho incontrata, ma non abbiamo mai lavorato insieme. Rimane il sogno”. E l’amore? “Sono single, in attesa! Ho avuto sei ragazze e un ragazzo. Ho fatto coming out solo poco prima dell’uscita del libro. Mamma lo sapeva, papà l’ha capito da solo. Per fortuna ho una famiglia intelligente che mi ha sempre accettato”.

Ai colleghi ballerini, poi, dice: “In Italia ci sono talenti pazzeschi. Ma non vengono pagati. Le produzioni devono svegliarsi. Il ballerino è un artista, non un contorno. In America c’è un sindacato, un compenso minimo garantito. In Italia, a volte, ti pagano in un mese quello che qui guadagni in un giorno. È inaccettabile. Dobbiamo iniziare a denunciare. Dico ai colleghi: non accettate 2 euro all’ora. Non è giusto”.

