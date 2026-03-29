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Giuseppe Tango è il nuovo presidente Anm: “Riannodare il dialogo con la politica”. Ecco chi è
Politica

Giuseppe Tango è il nuovo presidente Anm: “Riannodare il dialogo con la politica”. Ecco chi è

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ROMA – Giuseppe Tango prende il posto di Cesare Parodi al vertice dell’Associazione nazionale magistrati. La sua elezione é avvenuta prima per acclamazione e poi, come da statuto, con un’elezione formale con 31 voti e un astenuto.

“RIANNODARE I NODI DI UN DIALOGO AUTENTICO CON LA POLITICA”

“Da domani ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, li viviamo quotidianamente, e riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l’interlocutore politico”,  ha dichiarato Tango subito dopo l’elezione.

CHI È GIUSEPPE TANGO

Giudice del lavoro a Palermo, 43 anni, ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente (Mi) come Parodi, ne prende il posto dopo che l’ormai ex numero uno di Anm aveva dato le dimissioni- poco prima che si chiudessero le urne del referendum costituzionale sulla giustizia- lunedì scorso, per motivi familiari.

È stato lo stesso Cesare Parodi a indicarlo come candidato a nome del gruppo di Magistratura Indipendente: “Non è mistero che sono legato a una salda amicizia con Antonio D’Amato, persona che avremmo voluto presentare: ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non ritiene doversi presentare. Mi è un gruppo fortemente democratico e non possiamo che fare nostra l’indicazione degli elettori, dei colleghi che a livello nazionale hanno espresso 700 preferenze per Giuseppe Tango”

Giudice del lavoro a Palermo, 43 anni, alle elezioni dell’Anm del gennaio 2025 è stato il più votato e ha fatto parte della giunta esecutiva presieduta da Cesare Parodi, di cui oggi diventa il successore. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell’Anm di Palermo.

NORDIO AL NUOVO PRESIDENTE ANM: “BUON LAVORO, TROVEREMO ELEMENTI DI CONCORDIA”

“Prendo atto delle dichiarazioni del nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango, al quale auguro un buon lavoro e un fruttuoso rapporto con noi. Sono certo che dopo questo momento di contrapposizione riusciremo a trovare elementi di concordia per una giustizia più efficiente e moderna. Rinnovo anche il mio cordiale saluto al Presidente e amico Cesare Parodi”. Cosi il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, saluta il nuovo Presidente dell’Anm.
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