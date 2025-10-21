giuseppe-vinacci-ha-portato-con-successo-a-napoli-il-world-championship-and-show

Un trionfo di forbici, talento e passione ha illuminato nei giorni scorsi la struttura de “La Lanterna” di Villaricca, dove la moda e l’arte dell’hairstyle si sono fuse in un evento senza precedenti.

A scrivere una pagina di gloria per l’Italia è stata la squadra nazionale della “Fipu” – Federazione Italiana Parrucchieri Unisex, guidata dal suo instancabile direttore e presidente Giuseppe Vinacci, che con la sua energia travolgente e la sua visione internazionale è riuscito a portare la nostra bandiera sul gradino più alto del podio mondiale.

L’occasione è stata la grande competizione “World Championship and Show Italy”, curata dalla Global Fashion Progress (GFP), una rassegna spettacolare che ha visto sfidarsi parrucchieri e barbieri provenienti da ben undici nazioni.

L’Italia, con i suoi sei formatori della nazionale, ha conquistato il titolo iridato, sbaragliando ogni concorrenza e ottenendo il massimo punteggio assegnato da una giuria composta da otto esperti internazionali.

Un successo costruito con passione e sacrificio, come ha raccontato lo stesso Vinacci: «Grazie anche al lavoro del nostro trainer nazionale Ciro Rainone – ha spiegato – e a sei mesi di intenso allenamento, la squadra italiana è arrivata alla competizione preparatissima. È stata una vittoria straordinaria, riconosciuta da otto giurati di otto diversi Paesi, che hanno premiato non solo il livello stilistico delle nostre creazioni, ma anche l’impatto scenografico e la qualità artistica delle performance realizzate sul palco durante i due giorni di manifestazione».

Con la fierezza di chi ha trasformato un sogno in realtà, Vinacci ha aggiunto: «Come presidente della Fipu, sono felice di aver dato vita all’unico Campionato Mondiale di Barbieri e Parrucchieri organizzato a Napoli. Devo un sincero ringraziamento alla presidente mondiale della Global Fashion Progress, Lidiana Kockici, che mi ha affidato l’incarico di vice presidente mondiale dell’organizzazione con sede in Albania, permettendomi di coordinare l’operato di ben 16 Paesi».

Un riconoscimento di grande prestigio per un uomo che, a soli quarantacinque anni, ha saputo farsi strada nel mondo dell’hairstyle partendo da un contesto difficile. Cresciuto tra le Vele di Scampia, Giuseppe Vinacci è oggi l’esempio concreto di come il talento, la determinazione e la disciplina possano trasformare ogni ostacolo in un trampolino verso il successo. La sua storia è quella di chi non dimentica le proprie radici, ma anzi le trasforma in forza, in visione, in riscatto.

Durante la serata conclusiva, un momento particolarmente emozionante ha illuminato la cena di gala, grazie alla voce del cantante Erry Mariano, testimonial ufficiale della competizione, che ha dedicato i suoi brani agli undici Paesi in gara, trasformando l’evento in una festa di suoni, colori e fratellanza artistica.

Vinacci ha voluto ringraziare calorosamente anche il suo “braccio destro”, il direttore commerciale Rosario La Porta della “El Antidoto”, sponsor ufficiale della Fipu, sottolineando l’importanza del gioco di squadra dietro ogni grande risultato: «Senza il sostegno e la passione di chi lavora ogni giorno con me, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile».

E tra i nomi dei protagonisti di questa avventura non possono mancare i preziosi collaboratori che hanno reso possibile il sogno tricolore: Carmine Guarnaccia, Davide Tulino, Giovanni Migliaccio, Giovanni Cerino, Domenico Mastellone, Ciro Perna, Pietro Zazzaro, Cuono Esposito, Rosario La Porta, Salvatore Costanzo, Francesco Rese, Giuseppe Salzano, Claudio Iannotta, Dario Rega, Artem Viryk, insieme a tutti i componenti della nazionale italiana.

Tra questi, oltre al trainer Ciro Rainone, si sono distinti i campioni Pietro Terracciano, Mariano Abbate, Salvatore Costanzo, Angelica Tanassi e Domenico Comar, veri alfieri di uno stile italiano che continua a dettare tendenze nel mondo e a far sognare.

Sul palco de “La Lanterna” non si è celebrata solo una competizione, ma un inno alla professionalità, alla creatività e alla forza di una categoria che troppo spesso resta nell’ombra, ma che con eventi come questo ritrova il suo meritato splendore.

La rassegna di Villaricca, ideata e promossa dalla Global Fashion Progress con il contributo fondamentale della Federazione Italiana Parrucchieri Unisex, ha dunque suggellato un momento storico per l’Italia dell’hairstyle.

Un successo che ha il sapore del riscatto, della passione e dell’orgoglio nazionale, e che porta il nome, l’impegno e il carisma di Giuseppe Vinacci, l’uomo che da Scampia ha portato l’acconciatura italiana sul tetto del mondo.