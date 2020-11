Giuseppe Zuccatelli nuovo commissario alla sanità in Calabria

ROMA (ITALPRESS) – “In CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. E’ il dottor Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti”. Lo rende noto su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

Zuccatelli, commissario straordinario del policlinico universitario di Catanzaro, prende il posto del generale Saverio Cotticelli, travolto dalla bufera dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera alla trasmissione di Rai3 “Titolo Quinto”. Cotticelli, in sostanza, incalzato dalle domande alla fine ha dovuto ammettere che spettava proprio a lui predisporre quel piano Covid per la Calabria che invece ancora non c’è.

