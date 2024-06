Giuseppina Torre e l’importanza della consapevolezza di sé

In “The Choice” comunica la complessità delle scelte umane

Milano, 11 giu. (askanews) – Giuseppina Torre, la compositrice e pianista siciliana, esce con l’album “The Choice”, attraverso la sua musica parla dell’importanza della consapevolezza di sé.”Con l’Album The Choice voglio comunicare la riflessione su momenti cruciali della vita, partendo dalla mia esperienza personale che riflette a un momento significativo, cioè quello di trasferirmi a Milano e lasciare tutte le mie certezze e punti di riferimento in Sicilia. Ho voluto esplorare le emozioni che emergono in questi momenti di scelta, l’ansia e l’incertezza di non sapere quale strada prendere la speranza e l’eccitazione per le possibilità future. Attraverso questo album spero di comunicare la complessità e la profondità delle esperienze umane legate appunto alle decisioni, offrendo una colonna sonora che accompagna gli ascoltatori nei loro viaggi personali e nelle loro scelte”.L’album è prodotto dalla stessa Giuseppina, con la supervisione artistica del Maestro Roberto Cacciapaglia.”La sua supervisione e la sua sensibilità mi hanno trasportata in una dimensione in cui la ricerca del suono e l’espressività di ogni singola nota fossero al centro di tutto”.Da sempre impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, usa la musica come strumento di cambiamento.”Io appoggio sul pianoforte ad ogni mio concerto un paio di scarpe rosse che sono un simbolo internazionale, ma sono anche simbolo di movimento, di cambiamento, perché appunto ogni cambiamento è nato da un primo passo e io questo cambiamento lo voglio effettuare attraverso la mia musica”.