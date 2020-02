Dopo tanti anni, Giusi cerca Antonio a C’è posta per te 2020. Lui, però, non vuole più saperne e così scatta il colpo di scena. Nella quinta puntata di sabato 15 febbraio, infatti, questa arzilla signora di 75 anni è uscita dallo studio con un altro degli uomini convocati in trasmissione da Maria De Filippi. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con l’intera divertente storia in tv ieri sera.

continua a leggere sul sito di riferimento