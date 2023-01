Giustizia, Berlusconi: bene impegni Nordio, ora servono i fatti

“Su questo d’accordo anche parte dell’opposizione”

Roma, 26 gen. (askanews) – Sono positive le parole del ministro Carlo Nordio sulla giustizia, ora però devono “seguire i fatti”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a ‘Dritto e rovescio’ che andrà in onda questa sera su Rete4.

“In materia di giustizia ai sacrosanti impegni del nostro ministro Nordio devono seguire i fatti, le norme di legge su cui lavorare concretamente in Parlamento sono assolutamente importanti. Però Nordio ha indicato la strada giusta, finalmente una strada garantista, che per noi è irrinunciabile”.

Serve, “una riforma della giustizia che tuteli la libertà dei cittadini, lo stato di diritto, la professionalità dei magistrati seri, la terzietà dei giudici è una delle ragioni per le quali esiste questo governo. E mi sembra che su questo sia d’accordo non soltanto l’intera maggioranza, ma anche una parte dell’opposizione. In molti si sono resi conto delle macerie lasciate da decenni di cultura, o meglio di incultura, giustizialista”.

