giustizia,-confronto-al-mef-sulla-stabilizzazione-dei-precari-del-pnrr

Il Comitato Nazionale Funzionari Ufficio per il processo ha incontrato il sottosegretario Freni

Prosegue il confronto istituzionale sul futuro occupazionale dei lavoratori del PNRR Giustizia. Una delegazione del Comitato Nazionale Funzionari UPP, accompagnata dal Consigliere Comunale di Roma Capitale Fabrizio Santori, è stata ricevuta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, per discutere della stabilizzazione dei circa 12.000 precari attualmente in servizio presso l’Ufficio per il Processo, tra cui Addetti UPP, Funzionari Tecnici e Operatori Data Entry.

L’incontro, che si inserisce nel solco di un dialogo già avviato nei mesi precedenti, ha messo in luce i risultati ottenuti grazie al lavoro svolto da queste figure professionali in termini di velocizzazione dei procedimenti giudiziari e riduzione dell’arretrato, evidenziando la necessità di non disperdere un capitale umano altamente formato e ormai integrato stabilmente nelle dinamiche della giustizia italiana.

Il Sottosegretario Freni ha ribadito l’impegno del Governo a favore della stabilizzazione delle prime 6.000 unità già previste a bilancio, assicurando la volontà di proseguire lungo questa direzione per includere tutto il personale attualmente impiegato.

Il Comitato Funzionari UPP ha accolto con favore le rassicurazioni del rappresentante del MEF, definendo l’incontro positivo e costruttivo, e ringraziando sia il Sottosegretario Freni che il Consigliere Santori per l’attenzione e la disponibilità dimostrate.

L’auspicio è quello di proseguire il confronto nei prossimi mesi, per garantire stabilità e continuità a una parte essenziale del sistema giustizia.