Giustizia, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni: auspico anche le dimissioni di Santanchè

Roma, 24 mar. (askanews) – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e la capo di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi, si sono, per motivi diversi, entrambi dimessi. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

Anche Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia si è dimessa dopo il colloquio avuto nel pomeriggio con il ministro Carlo Nordio. Nel pomeriggio sia Bartolozzi che il sottosegretario Delmastro hanno incontrato Nordio.

La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha espresso “apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”, rende noto Palazzo Chigi.

Ma la presidente del Consiglio Meloni va oltre e chiede che anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè lasci l’incarico. Nella nota di Palazzo Chigi in cui ringrazia Delmastro e Bartolozzi per essersi dimessi, la premier “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”.

Le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi dagli incarichi al ministero sono “tardive”,

perché “avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio”, ha commentato la segretaria Pd Elly Schlein durante la l’intervista a “di martedì” che andrà in onda questa sera su La7. “Mi sembra che siano capri espiatori facili di una sconfitta che è tutta di Giorgia Meloni”, ha aggiunto.