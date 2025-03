Giustizia, Delmastro: “Miei ragionamenti esasperati, impianto riforma è ottimo”. E ‘Il Foglio’ pubblica l’audio

(Adnkronos) – “Oggi un articolo di giornale ha esasperato il significato dei ragionamenti che ho fatto, nel corso di un colloquio informale, sulla riforma della giustizia. Approfitto della circostanza per precisare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto segue. Ribadisco che l’impianto della riforma è ottimo, ribadisco che nella maggioranza c’è assoluta condivisione delle misure messe in campo. Ribadisco che proseguiremo speditamente per approvare la riforma il prima possibile”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, dopo la pubblicazione di una chiacchierata confidenziale del sottosegretario con ‘Il Foglio’ di cui il quotidiano sul suo sito ha pubblicato l’audio.

“Ribadisco che grazie al sorteggio e all’alta corte disciplinare ci sarà una vera indipendenza della magistratura dalla politica, perché questa ne rimarrà finalmente fuori – continua Delmastro nella nota – Ho argomentato che in fase di stesura della riforma c’era un confronto fra due opzioni, quella con un Csm unico e quella con due, ognuna delle due con vantaggi e svantaggi”. “La soluzione di approdo, pur nei diversi percorsi argomentativi e nelle sfumature interpretative, è assolutamente condivisa e sostenuta senza tentennamenti da tutto il centrodestra. Ogni altra ricostruzione è una forzata distorsione della realtà”, conclude.

Nella chiacchierata confidenziale pubblicata da ‘Il Foglio’, il sottosegretario afferma che “c’è un rischio nel doppio Csm. O si va fino in fondo e si porta il pm sotto l’esecutivo, come avviene in tanti Paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso sulle indagini. Ma dare un Csm al pm è un errore strategico che, per eterogenesi dei fini, si rivolterà contro”. Riguardo alla riforma costituzionale, “l’unica cosa figa è il sorteggio, basta. L’Alta corte e il doppio Csm…”.

“Quando un pm non dovrà neanche più contrattare il suo potere con i giudici in un solo Csm e avrà un suo Csm che gli garantirà sostanzialmente tutti i privilegi, quel pm prima ancora di divorare i politici andrà a divorare i giudici, che hanno il terrore di questa roba”, sottolinea Delmastro.

“Adesso basta. Per la dignità e l’onore delle istituzioni il sottosegretario Delmastro Delle Vedove si dimetta – dicono la responsabile nazionale Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, i capigruppo in commissione Giustizia di Camera e Senato, rispettivamente Federico Gianassi e Alfredo Bazoli, e il capogruppo Pd in commissione Antimafia, Walter Verini – Apprendiamo infatti che l’intervista su Il Foglio, esiste, c’è ed è pure registrata! Per questo non poteva essere smentita. Se il ministro Nordio ha anch’egli un minimo di personale e politica dignità chieda al sottosegretario di fare un passo indietro”.

”Evidente in ogni caso che il sottosegretario ha perso, ma non avevamo necessità di ulteriori prove, ogni credibilità. Come fa la presidente del Consiglio a continuare a sostenerlo? Difende la presenza al governo di chi pensa che la riforma fa schifo? E con quale faccia la difenderanno in Senato, alla Camera e davanti al Paese nel referendum?”.

Per il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, ”la conversazione tra il sottosegretario Delmastro e il Foglio sulla riforma della giustizia, pubblicata questa mattina su Il Foglio e il cui audio è appena stato diffuso, dimostra un cortocircuito evidente in seno non solo al partito di Giorgia Meloni del quale Delmastro è responsabile giustizia, ma anche un vero e proprio scontro nel palazzo di via Arenula con il Ministro Nordio”.

Mentre per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, “le dichiarazioni del sottosegretario Andrea Delmastro sono state chiarite definitivamente dalla sua stessa voce nell’audio pubblicato dal sito de Il Foglio. Nessuna bocciatura, anzi: una valutazione, quella di Delmastro, che nel complesso è ottima a una riforma della giustizia che l’Italia aspetta da troppi anni e che finalmente sta vedendo luce grazie a un centrodestra compatto. La sinistra può continuare a fare l’unica cosa che le riesce meglio: lanciare richieste di dimissioni che lasciamo volentieri cadere nel vuoto”.

Per l’Anm, “con le dichiarazioni di oggi del sottosegretario Andrea Delmastro, il governo ha calato la maschera: questa riforma da sola non basta e sarà necessario portare il pubblico ministero sotto le direttive del potere esecutivo o quantomeno togliere al pubblico ministero il potere di impulso delle indagini”, afferma il segretario dell’Anm, Rocco Maruotti.

“Da oggi perciò sarà più difficile per il governo continuare a sostenere che la riforma non avrà conseguenze, come l’Anm va sostenendo dall’inizio – conclude – Questa riforma, oltre a non migliorare la giustizia, servirà solo ad assoggettare i magistrati al controllo del governo: ora è ancora più chiaro. Le parole del sottosegretario alla Giustizia introducono un importante elemento di chiarezza”.