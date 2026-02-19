Giustizia, Fratelli d’Italia Napoli lancia la campagna per il SÌ

Venerdì conferenza stampa con Rastrelli, Nonno e Caccavale

In vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli organizza una conferenza stampa per illustrare le ragioni della riforma. L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 12.00, presso la sede del partito (Corso Umberto I, n. 228).

L’incontro approfondirà i temi centrali della consultazione, tra cui la separazione delle carriere e la riforma del CSM, pilastri per garantire la terzietà del giudice e l’efficienza del sistema giudiziario italiano.

Interverranno tra gli altri: Ernesto Caccavale, Presidente del “Comitato Mario Pagano SÌ al referendum” e responsabile cittadino FdI per la comunicazione sulla Riforma della Giustizia; Marco Nonno, Presidente del coordinamento Grande città di Napoli di Fratelli d’Italia; Sen. Sergio Rastrelli, Senatore di Fratelli d’Italia e Segretario della Commissione Giustizia e della bicamerale Antimafia.