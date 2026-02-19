giovedì, 19 Febbraio , 26

MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti): “Serve cura e riqualificazione”

(Adnkronos) - "L'impiantistica sportiva in Italia, che si...

Angelina Mango spiega ai fan: “Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare”

(Adnkronos) - Mentre Angelina Mango si prepara a...

Klaus Davi, malore nella notte a Roma: “Forte affaticamento fisico”

(Adnkronos) - Malore nella notte in un hotel...

Fiorello, la frecciata a Pucci: “Faccio arrabbiare comici o pseudotali”

(Adnkronos) - "Si arrabbiano pure i comici o...
giustizia,-fratelli-d’italia-napoli-lancia-la-campagna-per-il-si
Giustizia, Fratelli d’Italia Napoli lancia la campagna per il SÌ

Giustizia, Fratelli d’Italia Napoli lancia la campagna per il SÌ

NewsGiustizia, Fratelli d’Italia Napoli lancia la campagna per il SÌ
Redazione-web
Di Redazione-web

Venerdì conferenza stampa con Rastrelli, Nonno e Caccavale

In vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli organizza una conferenza stampa per illustrare le ragioni della riforma. L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 12.00, presso la sede del partito (Corso Umberto I, n. 228).

L’incontro approfondirà i temi centrali della consultazione, tra cui la separazione delle carriere e la riforma del CSM, pilastri per garantire la terzietà del giudice e l’efficienza del sistema giudiziario italiano.

Interverranno tra gli altri: Ernesto Caccavale, Presidente del “Comitato Mario Pagano SÌ al referendum” e responsabile cittadino FdI per la comunicazione sulla Riforma della Giustizia; Marco Nonno, Presidente del coordinamento Grande città di Napoli di Fratelli d’Italia; Sen. Sergio Rastrelli, Senatore di Fratelli d’Italia e Segretario della Commissione Giustizia e della bicamerale Antimafia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.