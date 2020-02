La prima assoluzione nel 2012, poi quella definitiva del 2018

Una vera e propria odissea quella che stanno vivendo da oltre 16 anni due professionisti napoletani, che nel 2003 furono coinvolti in una inchiesta che li portò in arresto, per reati contro la pubblica amministrazione. Da allora è partito l’iter dei processi, che si è concluso con una prima assoluzione nel 2012, e con quella definitiva nel 2018 (hanno atteso ben 15 anni). Non è ancora finita, perché, secondo una stima, bisognerà attendere almeno cinque anni (dal 2018) per vedere riconosciuto ai due il risarcimento, la cui richiesta è stata presentata in virtù della eccessiva durata dei processi ai quali sono stati sottoposti.

L’articolo Giustizia lumaca, assolti dopo 15 anni e lo Stato non li ha ancora risarciti proviene da Notiziedi.

