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Giustizia, Nordio incontra Anm e Cnf: clima costruttivo
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Giustizia, Nordio incontra Anm e Cnf: clima costruttivo

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Roma, 29 apr. (askanews) – Si è svolto oggi, presso il Ministero della Giustizia, un incontro del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, e del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco.

Nel corso dell’incontro, l’ANM e il CNF hanno illustrato le rispettive proposte, formulate da ciascuno in un clima di cordialità.

Il Ministro ha ascoltato con attenzione le posizioni rappresentate, apprezzando il carattere costruttivo degli interventi e riservandosi ogni opportuno approfondimento.

L’incontro si è concluso con l’espressione del comune intento di calendarizzare in tempi brevi un nuovo incontro.

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