Giustizia, Nordio: “Sgombero abitazioni occupate più facile e rapido”

“Congrua sanzione penale e possibilità di intervento immediato”

Roma, 4 apr. (askanews) – “Uno dei punti più importanti è quello della tutela del proprietario di abitazioni che si vede indebitamente privato dell’abitazione medesima. Purtroppo è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede, tizio se ne va in vacanza o addirittura al supermercato, torna a casa, la trova occupata e non riesce a far sloggiare l’occupante. Allora noi siamo intervenuti sia con una congrua sanzione penale ma soprattutto con la possibilità di intervento immediato per far sloggiare l’occupante abusivo. Ci sono vari segmenti di questa procedura, quella più significativa è che quando il proprietario della casa ha come disponibilità quell’unica abitazione, allora l’intervento è molto accelerato: può essere eseguito direttamente dalle forze dell’ordine immediatamente, previa autorizzazione del pubblico ministero. L’intervento del magistrato ovviamente c’è sempre, ma in questo caso è molto rapido. Personalmente proprio perché anche da ex pubblico ministero mi sono trovato di fronte a situazioni dolorosissime di questo tipo, lo trovo estremamente significativo”. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Dl Sicurezza.