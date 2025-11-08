sabato, 8 Novembre , 25

Papa, sei mesi di Leone: ecco le frasi chiave. Dalla ‘pace disarmata’ a ‘sparire perché rimanga Cristo’

(Adnkronos) - Città del Vaticano, 8 nov. (Adnkronos)...

Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta

(Adnkronos) - Ad Atene si gioca per un...

Malore improvviso per Branduardi, rinviato concerto a Roma

(Adnkronos) - Rinviato il concerto di Angelo Branduardi...

Tumori, Di Maio (Aiom): “L’oncologia moderna deve essere accessibile a tutti”

(Adnkronos) - "Continuità con il passato", "collaborazione con...
giustizia,-parodi:-“tantissimi-avvocati-sono-contrari-alla-riforma-“
Giustizia, Parodi: “Tantissimi avvocati sono contrari alla riforma “

Giustizia, Parodi: “Tantissimi avvocati sono contrari alla riforma “

Video NewsGiustizia, Parodi: "Tantissimi avvocati sono contrari alla riforma "
Redazione-web
Di Redazione-web

“Vedremo se saranno più dei magistrati che votano sì”

Roma, 8 nov. (askanews) – “Tantissimi avvocati, ma proprio tanti, mi hanno detto di essere assolutamente contrari a questa riforma; vedremo se saranno più i magistrati a votare per il sì o gli avvocati a votare per il no”. Così ha risposto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, a margine del Comitato direttivo centrale dell’associazione, a una domanda di askanews sulle dichiarazioni del viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, secondo il quale il 90 per cento dei magistrati voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.