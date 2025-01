Giustizia, Santalucia (Anm): grande preoccupazione per separazione carriere

Il pubblico ministero sarà consegnato all’influenza dell’esecutivo

Bologna, 10 gen. (askanews) – “La separazione delle carriere consegnerà da qui a breve il pubblico ministero all’influenza dell’esecutivo. Questo è il quadro di grandissima preoccupazione che si pone davanti a noi”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, a margine del convegno “Giustizia precaria. Quale futuro per l’ufficio per il processo?” Organizzato da Fp Cgil a Bologna. “La nostra preoccupazione – ha aggiunto Santalucia facendo un bilancio a poche settimane dall’inaugurazione dell’anno giudiziario – è soprattutto delle riforma costituzionale in termini della cosiddetta separazione delle carriere che è molto più grave di quello che il solo titolo può condensare. Si tratta di un ridimensionamento del potere giudiziario che passa attraverso una ristrutturazione del Consiglio superiore della magistratura, l’alta corte di giustizia in cui la componente dei magistrati non avrà più la maggioranza numerica come è in tutti gli organi disciplinari delle magistrature”.