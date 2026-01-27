“Giustizia sportiva: come e perché riformarla”

Giovedì 29 Gennaio alle ore 11,00 in Tribunale al Centro Direzionale
Ormai se ne dibatte sempre più spesso, non solo fra gli addetti ai lavori. La Giustizia Sportiva necessita di essere riformata? E in che modo? Se ne parlerà, giovedi 29 Gennaio, alle ore 11,00, presso la Sala UIF del Tribunale di Napoli, in un interessante Convegno organizzato dall’A.P.C.S., Associazione per la Promozione della Cultura Sportiva, dalla UIF di Napoli e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
L’evento prevede i saluti istituzionali del Presidente della U.I.F. di Napoli, Guido De Maio, del Presidente dell’A.P.C.S. Tommaso Mandato, del Presidente del Consiglio degli Avvocati di Napoli Carmine Foreste, nonché della Coordinatrice della Commissione di Diritto Sportivo dell’Ordine degli Avvocati Antonella Santoro.
Interverranno il Presidente del Tribunale Militare di Roma ed ex Procuratore Federale della FIGC, Stefano Palazzi, Lucio Giacomardo, componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Luis Vizzino, Docente a contratto di Diritto dello Sport presso l’Università di Salerno, nonché Piero Sandulli, Professore di Diritto Processuale Civile presso l’Università Lateranense di Roma e Vice Presidente della II Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport.
Il dibattito sarà introdotto e moderato dal giornalista Fabrizio Cappella, Vice Caporedattore del TGR Campania.
Nel corso del Convegno sarà presentato il volume “Commento Ragionato al Codice di Giustizia Sportiva” a cura del Prof. Sandulli ed edito dalla Giappichelli.
Agli avvocati che parteciperanno personalmente saranno riconosciuti 3 crediti formativi.