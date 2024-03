Glenmorangie lancia il suo primo whisky affinato in botti di Calvados

Quinta “Barrel Select Release”, è la prima distribuita anche in Italia

Milano, 10 mar. (askanews) – La storica distilleria scozzese Glenmorangie ha annunciato l’uscita di un nuovo single malt per la prima volta affinato in botti francesi di Calvados. Si tratta del “Glenmorangie 12 Years Old Barrel Select Calvados”, quinta edizione della serie Barrel Select Release che esalta aromi derivati dall’uso e dalla combinazione di botti rare, e la prima ad essere distribuita anche sul mercato italiano.

Conquistato dalle note morbide e fruttate del Calvados, l’acquavite di sidro di mela e pera prodotta in Normandia, il responsabile della distillazione dell’azienda di Tain nella Contea di Ross, Bill Lumsden, ha selezionato un piccolo lotto di whisky che aveva trascorso più di dieci anni a maturare in botti ex-bourbon di quercia bianca americana e lo ha trasferito in barili che, per 20 anni, avevano contenuto Calvados du Pays d’Auge. Dopo l’ulteriore affinamento di due anni, la nuova creatura si è dimostrata eccezionalmente fruttata e floreale dando il via alla produzione.

“In Distilleria ci piace sempre sperimentare nuovi modi per dare vita a whisky deliziosi” ha affermato Lumsden, spiegando che “poiché le botti di Calvados non erano mai state utilizzate da Glenmorangie, ero curioso di vedere come le eleganti note fruttate che lo caratterizzano avrebbero completato il profilo aromatico del nostro single malt, con un finale delicato”.