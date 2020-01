Gli 8 affari di mercato saltati al momento delle visite mediche

L’improvvisa rottura (anche se al momento sembra ci sia una riapertura della trattativa) tra Inter e Roma per lo scambio che sembrava ormai definito tra Matteo Politano (in giallorosso) e Leonardo Spinazzola (in nerazzurro) dopo le visite mediche sostenute, riporta alla mente alcune trattative saltate proprio quando sembrava tutto fatto. Ecco le più famose Risale all’estate 2009 un altro affare di mercato saltato sul rush finale. Il Milan tenta il difensore del Porto Aly Cissokho, promettente… continua a leggere sul sito di riferimento