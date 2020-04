Gli africani lamentano episodi di razzismo in Cina 

La tensione per il ritorno dell’epidemia di coronavirus in Cina colpisce i cittadini africani di Guangzhou, nel sud-est del Paese, che hanno lamentato episodi di discriminazione e razzismo nei loro confronti da parte delle autorità cinesi, a partire dall’inizio di aprile.

In molti hanno dichiarato di essere stati costretti a sottoporsi al test dell’acido nucleico per rilevare l’eventuale presenza del coronavirus e di essere stati sottoposti a un periodo di 14 giorni di quarantena forzata, nonostante non avessero lasciato la città negli ultimi mesi.

Altri, interpellati dalla Cnn, hanno dichiarato di essersi ritrovati senza casa e di essere stati respinti dagli alberghi della città,

